  • الجمعة 30 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:18 م
بحث متقدم
الشهيد محمد أبو عمرو

ثورة على مواقع التواصل بعد استشهاد رسام «أنا راجع»

وزير النقل هشام عرفات

رسميًا.. «النقل» تعلن موعد زيادة أسعار تذاكر المترو

القطان

«القطان»: عدد كبير من الوزراء السعوديين تعلموا في مصر

إسماعيل هنية

«حماس»: شعبنا شيع صفقة القرن إلى مثواها الأخير

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

«الأزهر»: نؤكد دعمنا الكامل لانتفاضة الفلسطينيين

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

«الوطنية للانتخابات»: لم نتلقَ طعنًا واحدًا

مصر والبرتغال

«التليفزيون» يتفاوض مع الـ«فيفا» لبث مباريات «المونديال»

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، غادي أيزنكوت

طبول الحرب تدق على إسرائيل

ابوتريكة

القنوات تتنافس للتعاقد مع «أبوتريكة»

مسيرة العودة الكبرى

15 شهيدًا و1300 جريحًا في «مسيرة العودة الكبرى»

«حماس»: شعبنا شيع صفقة القرن إلى مثواها الأخير

عرب وعالم

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

«حماس» تبحث «صفقة القرن» في روسيا

#

إعلامي يفجر مفاجأة مدوية عن صفقة القرن التي أعلنها مرتضى

#

مرتضى منصور: سأعلن عن صفقة القرن قريبا‎

#

التسليم بـ"صفعة" القرن خيانة للقضية الفلسطينية

أكدت حركة "حماس" أن انتفاضة الشعب الفلسطيني في مسيرة "العودة الكبرى"، اليوم الجمعة، شيعت صفقة القرن إلى مثواها الأخير، وأعطت رسالة إلى العالم بأثره بأن الشعب الفلسطيني لم ولن ييأس أو يتخلى عن حقوقه.

وبعثت الحركة فى بيان صحفى لها الجمعة، بالتحية الخالدة لجماهير الشعب الفلسطينى البطل الذى أثبت من جديد قدرته الهائلة على فرض حدود المعادلة وقواعد الصراع مع العدو الصهيونى، وأوصل رسالة قوية لكل من يتعامى عن حقوقه الثابتة، وأكد من جديد أن قضيته ليست قضية جياع، وأن مأساته ليست مأساة إنسانية فحسب، لكنها قضية سياسية بامتياز، تآمرت فيها قوى الغدر والعدوان لاقتلاع الشعب الفلسطينى من دياره وأرضه.

وأكدت حماس، أن عودة الشعب الفلسطينى إلى بلاده حق مقدس نمارسه اليوم بكل ما أوتينا من إرادة وقوة، موضحة أنه لا تراجع عن ممارسته مهما بلغت التضحيات.

وأوضحت أن الشعب الفلسطينى شيع اليوم صفقة القرن إلى مثواها الأخير، مضيفة "الشعب هو الرقم الأصعب الذى لا يمكن تجاهله أو تجاوزه أو المرور على إرادته، وهو شعب يستحق الحرية والاستقلال على كامل ترابه الوطني، فهذا قدر الله ووعد السماء."

وأضافت الحركة: "نزف إلى الحور العين زمرة شهداء العودة الذين قدموا أرواحهم مهرًا للعودة ووقودًا للثورة الكبرى في أماكن الوجود الفلسطيني واللجوء في الضفة وفلسطينيي الشتات والـ48."

وتقدمت حماس بخالص الأمنيات بالشفاء العاجل لكل الجرحى الأبطال الذين صنعوا بجراحاتهم جسرًا للعودة والانتصار.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحذر السيسي من أهل الشر الحقيقيين

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الرقص.. فى مساحة الرأى السياسى!

د. حسام عقل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يدخل في مفاوضات مع «متعب»
» بمشاركة «سام مرسي».. ويجان يتخطى أولد هام بثلاثية
» مفاجآت في قائمة الريال لمواجهة لاس بالماس
» بالفيديو.. تشييع جثامين 3 شهداء بمسيرة يوم الأرض
» سبب عدم مشاركة أحمد الشناوي مع المنتخب
» مفاجأة.. «السعيد» يرفض الانتقال إلى هذا الفريق
» الصين تستورد سلعًا بثمانية تريليونات دولار في 5 سنوات
» انتحار عامل بسبب الفقر ببولاق الدكرور
» «العرضيات» سلاح الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
» «حماس» تبحث «صفقة القرن» في روسيا
» أبومرزوق: يوم العودة قادم

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى