» «العرضيات» سلاح الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

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المصريون

الزمالك

الدورى العام

الإسماعيلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانًا قويًا اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، الإثنين المقبل، في مسابقة الدوري العام.

وخصص إيهاب جلال المدير، الفنى للفريق الأبيض، جزءًا من مران الفريق اليوم الجمعة، لتدريب اللاعبين على الكرات العرضية.

واهتم جلال بالتركيز على الكرات العرضيات والعكسية قبل لقاء الإسماعيلي المقررة إقامته في الدوري الممتاز الإثنين المقبل، في الجولة الـ30 من الدوري الممتاز.

وحرص إيهاب جلال على مطالبة اللاعبين بالفوز في هذه المباراة حتي يستطيع الفريق حصد المركز الثاني في الدوري وأنه لا بديل عن هذا المركز.


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