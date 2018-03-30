» انتحار عامل بسبب الفقر ببولاق الدكرور

30 مارس 2018 - 06:31 م

أقدم عاطل على الانتحار؛ بسبب مروره بحالة نفسية نتيجة تعرضه لضائقة مالية فى بولاق الدكرور، حيث تناول عقاقير مخدرة داخل غرفة نومه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقي بلاغًا من مستشفى بولاق العام، بوصول عاطل جثة هامدة، نتيجة تناول شريط مواد مخدرة.

وبسؤال شقيقه أكد أنه كان يمر بضائقة مالية، ما دفعته للانتحار، وتم العثور على مواد مخدرة داخل غرفته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.