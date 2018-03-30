» سبب عدم مشاركة أحمد الشناوي مع المنتخب

30 مارس 2018 - 06:39 م

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن السبب وراء عدم مشاركة أحمد الشناوي، حارس الزمالك، في مباراتي البرتغال واليونان، التي خاضهما الفراعنة في معسكر سويسرا المنصرم.

وأكد المصدر، أن الجهاز الفني للمنتخب اتفق مع أحمد الشناوي على عدم المشاركة في وديات معسكر سويسرا التي انتهت بالخسارة من البرتغال 2-1 ومن اليونان 1-0 من أجل المونديال.

وأضاف، أن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب والأرجنتيني هيكتور كوبر أوضحا لحارس الزمالك أنه سيكون من العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 ومعسكر سويسرا من أجل تجربة بعض الحراس والاستقرار على الحارس الثالث ووضعه في اختبارات.

حديث الجهاز الفني للزمالك مع الشناوي أنه ضمن التواجد في القائمة وأن لديه فرصة كبيرة في المشاركة بالمونديال وبالتالي معسكر سويسرا لفرصة لمشاهدة حارس الأهلي محمد الشناوي وحارس الإسماعيلي محمد عواد.

كان أحمد الشناوي يرغب في المشاركة في ودية البرتغال ولكن جلسة الجهاز الفني كان لها دور في إقناع الحارس بالاستبعاد من المشاركة.



