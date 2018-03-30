بدء فرز صناديق انتخابات حزب «الوفد»

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انتخابات حزب الوفد
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انتخابات

حزب الوفد

الوفد

فرز

بدأ منذ قليل، فرز صناديق انتخابات رئاسة حزب الوفد، وسط حضور كبير من أعضاء وقيادات الحزب.

وانطلقت انتخابات حزب الوفد، اليوم الجمعة، لاختيار رئيس جديد من بين 4 متنافسين، هم: المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام للحزب، والمهندس حسام الخولي، نائب الرئيس، والدكتور ياسر حسان، مساعد الرئيس، والدكتور علاء شوالي، عضو لجنة الوفد بالإسكندرية، بعد انسحاب المرشح الخامس السيد طه فايز من السباق أمس الأول.

ودعا الحزب، أعضاءه لحضور جمعيتين عموميتين اليوم، الأولى عمومية عادية لانتخاب رئيس جديد للحزب، والثانية غير عادية "طارئة" للتصويت على مقترح تعديل 15 مادة من لائحة الحزب الداخلية، والمقدم من الدكتور السيد البدوي.



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