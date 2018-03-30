» مفاجآت في قائمة الريال لمواجهة لاس بالماس

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رونالدو

المصريون

لاس بالماس

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، قائمة فريقه لمواجهة لاس بالماس غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني.

وقرر زيدان منح الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو راحة باستبعاده من القائمة، كما يغيب الثنائي الإسباني سيرجيو راموس وإيسكو ألاركون.

وضمت قائمة الفريق الملكي كلا من:

حراسة المرمى: نافاس، كاسيا، لوكا زيدان.

الدفاع: فاييخو، فاران، ناتشو، ثيو، حكيمي، تيخيرو.

الوسط: مودريتش، كاسيميرو، يورنتي، أسينسيو، كوفاسيتش، أوسكار.

الهجوم: بنزيما، بيل، لوكاس فاسكيز، مايورال.


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