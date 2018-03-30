«القطان»: عدد كبير من الوزراء السعوديين تعلموا في مصر

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أحمد قطان وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية

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كشف أحمد قطان وزير الدولة السعودي لشئون الدول الإفريقية، السفير السعودي السابق لدى مصر، أسرارا عن حياته وإقامته في مصر بحكم عمله.

وقال "قطان" إن بدايته في مصر كانت عام 1959 حينما كان عمره 6 سنوات، وكان يلتحق آنذاك بمدرسة نوال الديجوي في منطقة الزمالك، وبقي فيها 3 سنوات ثم انتقل إلى دار التربية قبل المرحلة الإعدادية.

وأضاف قطان في حديث لقناة "CBC "، أن عددا كبيرا من الوزراء السعوديين تخرجوا من الجامعات المصرية، بسبب الفترة الذهبية للمناخ العلمي والدراسي آنذاك، وأن "مصر كانت قبلة في ذلك الوقت للمملكة العربية السعودية".

وأوضح الوزير السعودي، أنه عاد للسعودية عام 1967 بسبب الحرب، وأن جده كان أمين عاصمة مكة المكرمة لمدة 18 عاما في عهد الملك عبد العزيز آل سعود، ووالده كان يعمل تاجرا مثل إخوته بعد إكماله المرحلة الثانوية، لكن حبه للقاهرة جعله يأتي لمصر لتعليم أبنائه والعيش بها حتى إنهاء أبنائه حياتهم الجامعية.



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