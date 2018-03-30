» بمشاركة «سام مرسي».. ويجان يتخطى أولد هام بثلاثية

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المصريون

سام مرسى

ويجان

اولد هام

حقق فريق ويجان أتلتيك المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى سام مرسى، فوزًا كبيرًا على نظيره أولدهام بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، على ملعب "دى دبليو"، ضمن منافسات الجولة الـ40 من عمر مسابقة دورى الدرجة الثانية الإنجليزى "ليج وان".

واحرز أهداف ويجان، ويل جريج فى الدقيقة 40، جيمس فوجان فى الدقيقة 49، ونيك باول فى الدقيقة 66، فى المباراة التى شهدت مشاركة سام مرسى طيلة أحداثها.

بتلك النتيجة يحتل ويجان صدارة جدول ترتيب المسابقة مؤقتا برصيد 80 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن بلاكبرن روفرز ونقطتين عن شروسبرى تاون، والذين لعبا مباراة أقل من ويجان، بينما يحتل أولدهام المركز الـ21 برصيد 40 نقطة.


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