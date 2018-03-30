فني بالسكة الحديد يسرق النحاس لشراء المخدرات

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ضبط موظف

شرقة النحاس

الشكة الحديد

نجحت مباحث شرطة النقل والمواصلات، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على عامل بورش سكك حديد العباسية، أثناء خروجه من عمله وبحوزته كمية من النحاس المسروق.

 تمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الضواحي، من ضبط "ي. ف. م"، 49 سنة، فنى براد بورش سكك حديد العباسية، وسبق اتهامه فى قضية "مخدرات" اثناء خروجه من بوابة الورش محل عمله وبحوزته حقيبة بداخلها كميه من رايش النحاس وزنت 8 كيلو.

وبمواجهة المتهم، اعترف بسرقة المضبوطات من داخل الورش بغرض إعادة بيعهم وشراء المخدرات، بالعرض على اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كل الإجراءات القانونية، وباشرت نيابة ثان مدينة نصر التحقيقات.    


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