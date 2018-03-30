رسميًا.. «النقل» تعلن موعد زيادة أسعار تذاكر المترو

30 مارس 2018 - 07:38 م

أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، موعد تطبيق الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق، موضحا أن سعر تذاكر المترو سيكون طبقًا لعدد المحطات وذلك بعد الانتهاء من تركيب 850 بوابة إليكترونية بالخطين الأول والثاني.

وأكد "عرفات"، في تصريحات صحفية، أنه سيتم تطبيق الأسعار بعد انتهاء العام الدراسي الحالي، حيث طلب من المهندس على فضالي، رئيس شركة المترو، مخاطبة كافة الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة لعمل اشتراكات لموظفيها، للاستفادة من التخفيضات التى تقدمها الشركة قبل تطبيق قرار رفع سعر التذكرة.

وأشار إلى أن البوابات الجديدة ستميز بين أنواع التذاكر المختلفة والتي تم تقسيمها طبقا لعدد المحطات وتقسم إلى ثلاث فئات هي 9 محطات و18 محطة و32 محطة، بحيث تبدأ التذكر من جنيهين ويكون السعر الأقصى 6 جنيهات.

وقال عرفات إن الأسعار الجديدة تشمل خطوط المترو القديمة، والتي تعمل حاليًا، وهي الأول والثاني والخط الثالث، أما الخطوط الجديدة كالخط الرابع والخامس، الذين سيتم العمل بهم فسوف يكون لهم أسعار مختلفة لا تزال قيد الدراسة.

وأوضح أن نظام أسعار تذاكر المترو هو نظام عالمي معمول به في كافة دولة العالم وتأخر هذا النظام في مصر كثيرا بسبب سوء حالة ماكينات التذاكر الموجودة بالمترو منذ سنوات ويهدف إلى تحقيق العدالة بين فئات المجتمع.