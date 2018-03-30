الرقص.. فى مساحة الرأى السياسى!

30 مارس 2018 - 07:44 م

تتعدد أسباب الرقص لدى الشعوب، وتتنوع _ تبعًا لذلك _ أشكال الرقص أو (الحركات التوقيعية)، وثمة صور للرقص مألوفة فى ذهن الجماعة الإنسانية كالرقص المصاحب للأعراس، أو الرقص الملازم لإحراز الأهداف فى مباريات الكرة، أو الرقص المرافق لحصد مكسب مالى كبير من مضاربة ناحجة فى البورصة، أو استقبال شخصية كبيرة مرموقة، محبوبة من الجميع، لكن شريحة من الشعب المصرى _ بدت قليلة مقارنة بعدد السكان _ فضلت الرقص أمام اللجان الانتخابية فى عملية سياسية، يفترض أن تعتمد على التصويت وإبداء الرأى الهادئ! ولا معنى _ فيما يرى المراقبون _ للزج بالرقص (الشرقى) (الحريف الساخن!) فى مساحة الرأى السياسى، المعبر عن عقيدة سياسية، أو غيمان وطنى معين، أو اقتناع بشخص بعينه!



وثمة سؤال عريض صدرته للمراقبين فواصل الرقص المصرية الساخنة أمام اللجان: هل رقص الراقصون / المنتخبون (لأنفسهم) فى رسالة مضمنة معنى تفريغ القهر والكبت أو شحنة الألم، أم رقصوا (لغيرهم) فى رسالة مضمنة معنى (الكيد والإغاظة) للمنافسين والخصوم؟! وهل أفقدت وصلات الرقص _ الرجالية والنسائية _ العملية الانتخابية الرصينة معنى الهيبة والاحترام المفترض؟! وهل كان من اللائق التعبير عن الرأى السياسى رقصًا، خصوصًا مع إحجام كتلة شعبية هائلة عن العملية الانتخابية برمتها، لا سيما شريحة الشباب التى أدارت ظهرها فعليًا للجميع؟! وما دلالة ذلك كما يفسره المجتمع الدولى والعالم الخارجى؟! وهل كان الرقص مصحوبًا ببهجة وانتشاء (حقيقيين) أم كان (سد خانة) و(تأدية واجب) روتينى بإلحاح إعلامى، أو برغبة (جهة متنفذة) ما؟! وهل ينسجم ذلك مع حجم المديونية الكارثية لمصر (فى الداخل والخارج)؟! وهل ينسجم ذلك _ من وجه آخر _ مع مخاطر محتملة مؤكدة _ تاريخية وغير مسبوقة _ تتعلق تحديدًا بـ"مياه النيل"؟! أو تتعلق _ من ثم _ باحتمالات التعطيش المرعب وتبوير الأراضى الزراعية بشكل كارثى؟!

وهل ينسجم هذا التنطيط الترقيصى مع (غموض العملية السياسية) و(صورة المستقبل) عربيًا وإقليميًا ودوليًا؟! فضلًا عن سقوط شهداء من الجيش والشرطة بصورة أصبحت روتينية، مع اتساع رقعة الإرهاب فى مصر، وتعاظم قدراته النوعية، التى انتقلت من سيناء إلى القاهرة وحلوان وطنطا والواحات والإسكندرية ؟!

"الكل محبط كما أرى فى العيون!" هكذا قالت لى مستشرقة أوروبية _ قبل عام مضى _ فى أحدث زياراتها لمصر وهى تعد لأطروحتها العلمية، ولم أجد بنفسى أية ضرورة لأسألها عن الأسباب التى يعرفها الجميع، داخل مصر وخارجها، اللهم إلا قلة ضئيلة، تصر على مخاصمة الصورة الحقيقية المؤلمة، وتعتمد على تشغيل (ماكينات التبرير) طول الوقت، وذبح منطق الأشياء بفجور؟! وما جدوى الرقصات الساخنة، وقد عادت الوجوه _ بعد ساعات _ تكتسى بألوان الإحباط والحزن العميق، الذى يفرش ملاءة قاتمة على الوجوه فى الأزقة والحارات والضواحى، مع استرداد أسئلة من نوع آخر تتعلق بالرواتب الضئيلة، وغول الأسعار والفواتير الضارى، الذى يتربص على الأبواب كل شهر، ويغتال أية لحظات سعادة عابرة؟!

وثمة سؤال آخر قد يكون أكثر جرحًا للكرامة: هل كانت وصلات الرقص أمام اللجان بـ"الأمر المباشر" والترتيب الخططى (خصوصًا مع وجود تزامن فى التوقيت والتيشرتات الموحدة!).

أم كانت تلك الوصلات بـ(وازع داخلى) أو (فيض سعادة تلقائى) رغم الضمور الواضح فى كل أسباب السعادة، واندراج مصر فى مؤشر (التعاسة) _ بالمعنى التنموى/ الاقتصادى للكلمة! _ ومن الذى دفع بالمشهد السياسى _ بوضوح _ إلى أن يترادف مع (حالة رقص) عام مفتعل، ليصدر فضاءً مفتعلًا لـ(سعادة مفتعلة) بدورها، كان ينبغى أن تفرضها مؤشرات التنمية الاقتصادية المرتفعة ورفع المعاناة، لا ترتيبات المخرجين والكاميرات و(الجهات المشرفة) على الفواصل الراقصة؟! وهى سعادة لا نراها _ فعليًا _ فى الوجوه المصرية الزاحفة فى الصباح على مقار الأعمال، بغاية الإحباط والكمد والحزن الواضح بلا رتوش، بسبب تقازم القدرة الشرائية والغموض المرعب فى صورة المستقبل؟!







