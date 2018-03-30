ثورة على مواقع التواصل بعد استشهاد رسام «أنا راجع»

خالد الشرقاوي
أثار خبر استشهاد الشاب الفلسطيني محمد أبوعمرو، حفيظة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، متناولين رسوماته معلقين عليها بضرورة اتحاد الشعوب العربية والإسلامية لوقف نزيف دماء الشعب الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية بحقه.
وأطلق الشاب الفلسطيني الراحل، هاشتاج "أنا راجع"، من خلال رسمه إلى جانب علمين لفلسطين، على شاطئ غزة قبل يوم من المظاهرات، لكن الرصاص الإسرائيلي لم يمهله طويلًا وقتله، اليوم، إلى جانب حوالي 13 فلسطينيًا آخرين بعد مشاركتهم في مظاهرات "العودة الكبرى" التابعة ليوم الأرض.
وفارق أبو عمرو، الحياة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم بعد مشاركته في الاحتجاجات التي احتشد فيها آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة للمطالبة بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى الأراضي التي أصبحت اليوم إسرائيل.
وأسفرت المواجهات عن استشهاد 14 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1300 شخص، ووضعت القوات الإسرائيلية دبابات في جانبها من الحدود كما تمركز القناصة على سواتر ترابية، وأطلقوا النار باتجاه متظاهرين فلسطينيين، قرب حي الشجاعية شرقي القطاع المحاصر.
ويتزامن بدء هذه الاحتجاجات التي تنتهي بحلول ذكرى النكبة في 14 مايو المقبل، مع "يوم الأرض"، وهو ذكرى مقتل 6 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، في 30 مارس 1976 في مواجهات ضد مصادرة أراض فلسطينية.
رسام البحر #الشهيد محمد ابو عمرو .. كانت آخر لوحة رملية رسمها أمس وكتب عليها #انا_راجع..— علي المغربي (@alimograby85) 30 مارس، 2018
رحمك الله يامحمد#مسيرة_العودة_الكبرى pic.twitter.com/0Ze2wuJSBV
الشهيد محمد أبو عمرو.. كتب "يرحلون ونبقى"، وكان في مقدمة المتظاهرين السلميين اليوم شرق غزّة ليرتقي شهيدًا. pic.twitter.com/iQYS9wCcoc— بوابة الهدف (@hadafnewsps) 30 مارس، 2018
#غزة / استشهاد الفنان محمد أبو عمرو .. وهو الفنان الذي يرسم على رمل البحر وآخر صورة كانت له بالأمس وكتب فيه : " أنا راجع "#مسيرة_العودة_الكبرى pic.twitter.com/VB7YiysbuI— أبوعلي الفلسطيني???????? (@abu_ali_gaza) 30 مارس، 2018
#عاجل— محمد سعيد نشوان #فلسطين (@MohamdNashwan) 30 مارس، 2018
ارتقاء الفنان محمد أبو عمرو شهيدا
بالأمس كتبها على شاطئ البحر #انا_راجع...#مسيرة_العودة_الكبرى pic.twitter.com/YdZiG3zIce
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