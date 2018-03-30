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عاطل ينهي حياة تاجر خردة بسبب 600 جنيه

قضايا وحوادث

قتل
قتل

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عاطل

مبلغ مالي

قتل تاجر

شهدت مدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية واقعة قتل بشعة حيث أقدم عاطل علي انهاء حياة تاجر خردة بطعنة نافذة بالصدر نتيجة خلافات مالية بينهما على 600 جنيه.

 البداية عندما تلقي  اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية،  إخطارًا من العميد هشام مروان مأمور مركز أبوصوير يفيد بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى الإسماعيلية العام تفيد بوصول المجنى عليه "سامى شكرى بخيت" 47 عاما تاجر خردة جثة هامدة نتيجة طعنه بسلاح أبيض فى الصدر.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد عبدالعزيز، مدير المباحث الجنائية، ضم العميد مدحت منتصر رئيس المباحث الجنائية، والرائد أحمد عبدالله رئيس مباحث أبوصوير، ومعاونيه النقيبين محمد جمال ومحمد إدريس معاونى المباحث.

 ودلت تحريات فريق البحث، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "سعيد.ح.أ" 39 عامًا عاطل، تم القبض على المتهم وبمواجهته انهار واعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، حيث كان مدين للمجنى عليه بمبلغ 600 جنيه وعندما طالبه بالمبلغ نشبت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بطعنه بسكين فى الصدر وبإرشاد المتهم تم ضبط السكين المستخدمة فى الجريمة.

  تحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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