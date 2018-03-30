» بالفيديو.. «الأحواز» ينتفضون رغم القمع الإيراني

خالد الشرقاوي
استمرت التظاهرات الاحتجاجية بين عرب الأحواز ضد قمع النظام الإيراني، حسبما أظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة.
واستخدمت قوات الشرطة الإيرانية الغاز المسيل للدموع وإطلاق نار لتفريق التظاهرات، واعتقلت العشرات من المتظاهرين، الذين يطالبون بالحقوق القومية لعرب الأحواز ووقف حملات القمع الأمني والتعذيب، وبرزت المشاركة الواسعة للنساء العربيات في التظاهرات والاعتصامات هتافًا وغناء وتشجيعًا للشباب.
ويطالب الجميع بحقهم في تعليم أطفالهم اللغة العربية والعمل في المؤسسات البترولية الضخمة في مدنهم، وحقوق أخرى كثيرة، وهذه التظاهرات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لكنها تشكل نقلة نوعية في حجم وأسلوب الاحتجاجات.
وتتصاعد هذه الأيام بقوة حركة الشارع ويستغل المتظاهرون الليل لتكثيف نشاطاتهم في محاولة لإخفاء وجوه المشاركين لتحاشي المزيد من الاعتقالات.
لكن اللافت كسر حاجز الخوف الذي سيطر على الأحوازيين، على مدى السنوات الماضية بسبب القمع والاعتقالات والإعدامات العلنية.
#انتفاضة_الأحواز— صباح الموسوي- موحد - (@sabahalmousawi) 30 مارس، 2018
شرطة القمع الإيرانية تنتشر في الاحواز لتعقب المنتفضين العرب pic.twitter.com/04eRFdqqHd
اخواننا العرب في الاحواز يثورون على الظلم الملالي ويجب والوقوف معهم ..— نوره محمد ال ثاني (@Althani1Nora) 30 مارس، 2018
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مظاهرات ليلية الان— k.Dahimi (@Ka_dahimi) 29 مارس، 2018
هتاف الاحواز العربي لا للوجود الاجنبي
29/03/2018 pic.twitter.com/5RtxPnrqki
عاجل— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) 29 مارس، 2018
قوات #إيران في #الأحواز المحتلة تطلق النار على المتظاهرين وسقوط 7 جرحى وعدد من حالات الاختناق.#امجد_طه pic.twitter.com/kdWq0QE8ev
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