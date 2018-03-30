» «رانيا علواني» تُفجر الخلاف بين «الكاف» و«الأهلي»

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دخلت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في صدام شديد مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» خلال الأيام الماضية، بسبب منع رانيا علواني، عضو المجلس، من حضور اجتماع لجنة الأندية بالكاف بدلًا من رئيس النادي، وذلك وفقًا للوائح التي تنص على عدم جواز حضور أي مندوبين عن رؤساء الأندية الأعضاء اجتماعات اللجنة.

وكشف هاني حتحوت، مقدم برنامج إكسترا تايم، الخميس عن إرسال النادي الأهلي شكوى رسمية ضد عمرو فهمي، السكرتير العام للكاف ونجل مصطفى مراد، الذي تقلد نفس المنصب لفترة تصل إلى 28 عامًا، بخلاف أنه كان المرشح على منصب نائب رئيس الأهلي في قائمة المهندس محمود طاهر في الانتخابات الماضية.

وتابع حتحوت، أن الشكوى التي كتبها هو العامري فاروق نائب رئيس الأهلي ووقع عليها محمود الخطيب رئيس النادي وتم إرسالها باسم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للمطالبة بفتح تحقيق في واقعة منع رانيا علواني من حضور الاجتماع مع إخطار النادي الأهلي بأعضاء لجنة التحقيق ونتائجه.

وكشف حتحوت، أن المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، انتبه لضرورة أن يحضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعات لجنة الأندية بصفته رئيسًا للنادي، خاصة أن المهندس محمود طاهر في 25 أكتوبر الماضي تم اختياره لعضوية اللجنة، ومن ثم لا يحق لأحد حضور الاجتماعات إلا رئيس النادي الحالي بدلاً من محمود طاهر الذي رحل عن المنصب.

وبالفعل طلب مرتجي من مسئولي الكاف إرسال دعوة رسمية للخطيب لكي يحضر الاجتماعات، وهو ما تم بالفعل، لكن مسئولي الكاف فوجئوا في الاجتماع الأخير الذي عقد قبل يوم واحد من قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بحضور رانيا علواني مندوبًا عن الخطيب بخلاف حضورها متأخرة بعد بدء الاجتماع بربع الساعة.

وتابع مقدم برنامج إكسترا تايم قائلاً: "إن المغربي طارق البوشماوي رئيس اللجنة رفض حضور رانيا علواني بصفتها مندوبا عن رئيس الأهلي الذي لم يحضر، وطلب من عمرو فهمي الذي يدير اجتماعات لجان الكاف إخطار عضو مجلس إدارة الأهلي بعدم جواز حضورها الاجتماع، وبالفعل توجه سكرتير الكاف إلى رانيا علواني، وأبلغها بأدب شديد عدم أحقيتها في حضور الاجتماع، لأن هذا مخالف للوائح الكاف، وهو ما اعتبرته عضو المجلس إهانة لها، واعترضت على الأسلوب، وسألت عمرو فهمي هل هذا طرد من الاجتماع إلا أن سكرتير الكاف أكد لها أنه ليس طردًا بل هي لوائح الكاف وقواعده التي تمنع حضورها مندوبا عن رئيس الأهلي".


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