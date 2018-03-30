» عبد الغني لـ«محمد صلاح»:«ما تنساش اللي وعدتني بيه»

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أثار مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل مرة أخرى، بتغريدة له عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي«تويتر».

وكتب «عبد الغني» موجهًا حديثه  للنجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب،«ما تنساش اللي وعدتني بيه وانجز بسرعة ها».

وكتب أحمد السلاموني أحد المتابعين لـ«عبد الغني»عبر «تويتر» ساخرًا: «أوعى يكون الجون بتاع كأس العالم يا كابتن».

ورد عضو اتحاد الكرة عليه، قائلًا: «صلاح وعدني بالحذاء الذهبي وإن شاء الله السنة الجاية في الريال.. وميدو وعدني نروح لبرايز».


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