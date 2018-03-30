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مدير المخابرات الأمريكية: تهديدات تجعلني لا أنام الليل

عرب وعالم

مدير وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية دانيل كوتس
مدير وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية دانيل كوتس

وكالات

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هجوم إلكترونى

أبدى مدير وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية دانيل كوتس، تخوفه من تهديدات قد تتعرض لها الولايات المتحدة، وهي غير مستعدة لمواجهتها، مشيرًا إلى أن تلك التهديدات تجعله لا ينام الليل.

وأكد "كوتس"، في كلمة ألقاها أمس في جامعة تكساس، وفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن أحد أخطر التهديدات التي تواجهها بلاده يتمثل في هجوم إلكتروني، يمكن مقارنته من حيث الحجم بهجمات 11 سبتمبر عام 2001.

وقال إن الوسائل التي يستخدمها القراصنة تشبه منظومات الأسلحة، مضيفا "بضغطة زر واحد من الممكن تنفيذ هجوم واسع على منظومتنا المالية، وأنظمة الطاقة، والبنية التحتية الحيوية".

وأوضح مدير وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أنه لا يستطيع النوم بسبب التهديد من أي تبادل لضربات نووية، وكذلك، "11 سبتمبر في الفضاء السيبراني.

وأشار كوتس إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة ليس فقط تطوير وسائط للحماية في هذا المجال، بل ويجب تحضير خطوات للرد الممكن، مضيفا بقوله: "أعتقد أن ما نقوم به في هذا الميدان غير كاف".

وأجاب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية حين سئل عما إذا كان يعتبر أن التدخل المزعوم الذي ينسب إلى روسيا في الانتخابات الأمريكية يماثل هجمات 11 سبتمبر في الفضاء السيبراني، قائلا: "لا.. أنا لا أساوي ذلك بـ 11 سبتمبر في الفضاء السيبراني، لأن في 11 سبتمبر قتل 3 آلاف شخص.. ما يقلقني هو أن يحدث عندنا شيء في الفضاء السيبراني يمكن أن يماثل أو يتجاوز 11 سبتمبر".


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