ضبط 12 هاتف آيفون بحوزة راكب قادم من السعودية

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سفاجا

12

هاتف. محول تهريب. ميناء.

تمكنت الإدارة العامة لجمارك ميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة.

واشتبه مأمور الجمرك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والسيارات القادمة من ميناء ضبا السعودي في أحد الركاب وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 15 هاتفا محمولا ( إيفون 8 بلس) حاول إخفائها داخل الأمتعة الشخصية.

وقرر مدحت رجب أحمد مدير جمارك سفاجا، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.

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