» بالفيديو.. أهداف لن تمحى من ذاكرة الجماهير

30 مارس 2018 - 09:16 م

عرضت قناة "خوخا سبورت" الإسبانية، مقطع فيديو لأفضل الأهداف، التي لن تمحى من ذاكرة جماهير كرة القدم على مستوى العالم، على غرار الهدف الخارق الذي سجله النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بمقصية رائعة، إلى جانب الهدف الطائر الذي سجله الهولندي، روبن فان بيرسي، في مرمى المنتخب الإسباني.

وعرضت القناة، في هذا الفيديو، هدف البرازيلي روبرتو كارلوس الشهير في مرمى المنتخب الفرنسي من مخالفة مباشرة هز بها شباك فابيان بارتيز.

وعرضت القناة هدف البرازيلي ريفالدو، بقميص نادي برشلونة، علاوة على هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك نادي خيتافي بعد سلسلة من المراوغات.