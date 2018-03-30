غدًا الحكم على المتهمين بخلية إمبابة

30 مارس 2018 - 09:16 م

تصدر غدًا السبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حكمها على المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة".

وأسندت النيابة بالقضية لـ16 متهمًا أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف الى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة الناري.