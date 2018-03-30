رسميًا.. «أبوشقة» رئيسًا لحزب الوفد

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انتخابات

رئاسة

الوفد

ابو شقة

فاز المستشار بهاء أبو شقة، برئاسة حزب الوفد، بعد منافسة مع 3 من المرشحين فى رئاسة أقدم الأحزاب المصرية.

وجرت انتخابات رئاسة حزب الوفد، اليوم الجمعة، داخل المقر الرئيسى ببيت الأمة، وتنافس فيها كل من بهاء أبو شقة وحسام الخولى وياسر حسان وعلاء شوالى، حفيد المؤسس وزعيم حزب الوفد التاريخي، سعد زغلول.

 وكان السيد البدوى رئيس حزب الوفد، دعا لانتخاب رئيس جديد اليوم الجمعة بعد انتهاء ولايته.

ويعتبر الدكتور بهاء أبوشقة من أقدم أعضاء حزب الوفد، وتدرج في مناصبه حتي وصل إلي منصب سكرتير عام الحزب، ويتولي منصب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية داخل مجلس النواب.


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