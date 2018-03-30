مدرب سان جيرمان يكشف موعد عودة «نيمار»

30 مارس 2018 - 09:35 م

كشف المدرب الإسباني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن موعد عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق العاصمة والمنتخب البرازيلي، الذي يتعافى حاليًا من عملية جراحية لمعالجة كسر في القدم اليمنى.

وقال أوناي إيمري، اليوم، الجمعة، في مؤتمر صحافي عشية نهائي كأس الرابطة بين سان جيرمان وموناكو حامل لقب الدوري الموسم الماضي، «إن نيمار سيعود إلى العاصمة الفرنسية خلال أسبوعين أو ثلاثة».

وأضاف إيمري: «تحدثت هذا الأسبوع مع (نيمار)، تحدثنا عن المباراة النهائية (غدًا)، وسيكون حريصًا على متابعتها».

وتابع: «بعد ذلك، سيأتي خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع» إلى العاصمة.

ومن المتوقع أن يجري سان جيرمان والاتحاد البرازيلي لكرة القدم تقييما جديدا للوضع الطبي لنيمار في منتصف أبريل.

ويعول المنتخب البرازيلي على عودة نيمار في وقت ملائم لقيادته في كأس العالم روسيا FIFA 2018 سعيا لإحراز اللقب.

وكان اللاعب قد خضع في مارس إلى عملية جراحية لمعالجة إصابته بكسر في مشط القدم اليمنى، على يد طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمر، الذي أكد أن فترة الغياب المتوقعة لأغلى لاعب في العالم تمتد ما بين شهرين ونصف الشهر، وثلاثة أشهر.