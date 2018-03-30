مصر تدين قمع إسرائيل للمتظاهرين الفلسطينيين

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يوم الارض

أدانت جمهورية مصر العربية استخدام العنف ضد المدنيين العزل بالأراضى الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً رفضها الشديد للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مواجهة مسيرات سلمية خرجت لتحيى ذكرى يوم الأرض.

وأكد بيان وزارة الخارجية، على دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وعلى رأسها حقه فى إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة، داعياً إلى تفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن إحياء يوم الأرض يذكر الجميع بضرورة العمل الجاد والسريع من أجل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.

 كما دعت مصر جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس، وعدم تعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرة من خطورة استمرار الوضع القائم دون استئناف عملية السلام والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين.


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