  • الجمعة 30 مارس 2018
  • بتوقيت مصر09:58 م
بحث متقدم
اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ

متى تتوقف إهانة المسئولين للشعب؟

بهاء أبوشقة

رسميًا.. «أبوشقة» رئيسًا لحزب الوفد

السيسي

هل يُشكل «السيسى» حزبًا على غرار «الوطنى المنحل»؟

البابا فرانسيس (أرشيفية)

هزة في «الفاتيكان» بعد نفي البابا فرانسيس «عقاب جهنم»

الشهيد محمد أبو عمرو

ثورة على مواقع التواصل بعد استشهاد رسام «أنا راجع»

وزير النقل هشام عرفات

رسميًا.. «النقل» تعلن موعد زيادة أسعار تذاكر المترو

القطان

«القطان»: عدد كبير من الوزراء السعوديين تعلموا في مصر

إسماعيل هنية

«حماس»: شعبنا شيع صفقة القرن إلى مثواها الأخير

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

«الأزهر»: نؤكد دعمنا الكامل لانتفاضة الفلسطينيين

ابوتريكة

القنوات تتنافس للتعاقد مع «أبوتريكة»

تأجيل موعد عمومية نادي الزمالك

الرياضة

عمومية الزمالك
عمومية الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الزمالك يدخل في مفاوضات مع «متعب»

#

بيان ناري من "منصور" لكشف المؤامرة على الزمالك

#

تأجيل الفصل في نزاع «مرتضى» و«العتال»

#

قرار صادم من "مرتضى منصور" لأعضاء الجمعية العمومية

المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

عمومية الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعديل موعد انعقاد الجمعية العمومية للنادى الأبيض لتكون يومي 10 و 11 مايو المقبل بعدما سبق و أعلن من قبل أنه سيدعو لعقد جمعية عمومية يومى 26/27 أبريل المقبل، ليعرض استقالة المجلس على أعضاء الجمعية العمومية.

وفي نفس الوقت جدد رئيس الزمالك رفضه لتواجد هاني العتال نائب رئيس النادي في المجلس الحالي، وأكد أنه لن يسمح له بدخول القلعة البيضاء.

وأشار رئيس الأبيض إلى أن المجلس يرفض الوصاية من اللجنة المالية المشرفة على نادي الزمالك والجمعية العمومية هي صاحبة القرار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحذر السيسي من أهل الشر الحقيقيين

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الرقص.. فى مساحة الرأى السياسى!

د. حسام عقل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجيل موعد عمومية نادي الزمالك
» 15 شهيدًا و1500 جريح في «مسيرة العودة الكبرى»
» القنوات تتنافس للتعاقد مع «أبوتريكة»
» الجامعة العربية تدين قمع إسرائيل "الوحشي" للفلسطينيين
» عبد الغني لـ«محمد صلاح»:«ما تنساش اللي وعدتني بيه»
» بالفيديو.. أهداف لن تمحى من ذاكرة الجماهير
» مدير المخابرات الأمريكية: تهديدات تجعلني لا أنام الليل
» «رانيا علواني» تُفجر الخلاف بين «الكاف» و«الأهلي»
» وصول قوات أمريكية جديدة إلى أفغانستان
» بالفيديو.. «الأحواز» ينتفضون رغم القمع الإيراني
» عاطل ينهي حياة تاجر خردة بسبب 600 جنيه

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى