باريس: موسكو تقرر طرد أربعة دبلوماسيين فرنسيين

30 مارس 2018 - 10:53 م

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، أن روسيا ستطرد أربعة دبلوماسيين فرنسيين، رداً على قرار باريس طرد أربعة دبلوماسيين روس في إطار قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال.



وقالت الخارجية في بيان، إن القرار الذي اتخذته روسيا اليوم بطرد أربعة في سفارة فرنسا لدى روسيا "لم يفاجئها".



وأضاف البيان، أن فرنسا تذكّر بتمسكها واستعدادها لحوار مع روسيا حول عدد من الموضوعات الدولية.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد 23 دبلوماسيا يمثلون 9 دول، من أراضيها، ردا على إجراء مماثل اتخذته 28 دولة أوروبية، تضامنا مع بريطانيا في قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال.

