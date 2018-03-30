تشييع جثمان فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال

30 مارس 2018 - 10:55 م

شيّع المئات في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، جثمان شاب فلسطيني، استشهد برصاص إسرائيلي شمالي القطاع، اليوم، خلال مشاركته في مسيرات "العودة وكسر الحصار".



وأدّى المُشيّعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب "ساري وليد أبو عودة"، في بلدة بيت حانون، شمالي القطاع، بحسب مراسل الأناضول.



واستهدف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، فعاليات احتجاجية لفلسطينيين عزل، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، إحياءً للذكرى الـ42 لـ"يوم الأرض"، وأسقط 15 شهيدًا، و1416 مصاباً.



وفي الضفة الغربية، بلغ عدد المصابين الفلسطينيين 118 شخصاً، إثر مواجهات مع جيش الاحتلال، في مناطق متفرقة.

