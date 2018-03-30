مجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة لمناقشة الأوضاع بفلسطين

30 مارس 2018 - 11:00 م

يعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق من مساء الجمعة، جلسة عاجلة بطلب من الكويت، لمناقشة الأوضاع في فلسطين، إثر استشهاد 15 فلسطينياً وإصابة مئات، برصاص الجيش الإسرائيلي على مسيرة سلمية خرجت قرب حدود غزة، بحسب مصدر دبلوماسي كويتي.



وأفاد المصدر في تصريح للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، بأن الكويت طلبت عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.



وأشار أن المجلس سيجتمع في وقت لاحق اليوم، ويناقش الأوضاع المتفاقمة في فلسطين جراء استهداف إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين.



وقال المصدر، إن طلب انعقاد مجلس الأمن "يأتي انطلاقا من التزام الكويت الثابت والمبدئي في حمل هموم وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق نحو إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية تنفيذا للقرارات الدولية".



ومنذ صباح اليوم الجمعة، استشهد 15 فلسطينيا وأصيب 1415 آخرين، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على مسيرة سلمية شارك فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين العزل، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، إحياءً للذكرى الـ42 لـ"يوم الأرض".



وفي الضفة الغربية المحتلة، بلغ عدد المصابين الفلسطينيين 118 شخصاً، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من الضفة.

