الخارجية الإيطالية: موسكو قررت طرد اثنين من دبلوماسيينا

30 مارس 2018 - 11:11 م

قالت وزارة الخارجية الإيطالية، الجمعة، إن الحكومة الروسية قررت طرد اثنين من دبلوماسييها المعتمدين في موسكو.



ويأتي قرار الحكومة الروسية رداً على إجراء مماثل اتخذته روما في وقت سابق هذا الأسبوع، على خلفية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال، بغاز أعصاب على الأراضي البريطانية.



وقال بيان للخارجية في روما "استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، القائم بالأعمال في السفارة الإيطالية، وقام مدير الدائرة الأوروبية الأولى (المسؤولة عن العلاقات مع إيطاليا) بتسليمه مذكرة رسمية تعلن موسكو بموجبها قرارها طرد دبلوماسيين اثنين من السفارة الإيطالية".



وأشار البيان، إلى أن مذكرة الخارجية الروسية "أمهلت الدبلوماسيين المعنيين مدة أسبوع لمغادرة أراضيها".

