تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "أردوغان" و"ترامب"

30 مارس 2018 - 11:12 م

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، العلاقات الثنائية، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وأفادت مصادر في الرئاسة التركية للأناضول، أن المكالمة جرت مساء اليوم الجمعة، حيت تبادل فيها الزعيمان وجهات النظر، حيال آخر المستجدات في سوريا والعراق، فضلا عن مسألة مكافحة الإرهاب.



وأكد أردوغان وترامب، عزمهما على زيادة التعاون والتنسيق بين الطرفين بشكل يتماشى مع روح التحالف الثنائي، وفق المصدر ذاته.



كما تطرق الزعيمان، خلال المكالمة، إلى الأحداث التي شهدها قطاع غزة، في وقت سابق اليوم.



وتجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين العزل، صباح اليوم، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، تلبية لدعوة وجهتها فصائل فلسطينية، بمناسبة الذكرى الـ 42 لـ"يوم الأرض".



وفي وقت سابق اليوم، قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، في تصريح للأناضول "منذ ساعات الصباح، وصل مستشفيات القطاع 15 شهيدًا، وارتفع عدد الجرحى إلى 1416 مصابًا".



كما ارتفعت إلى 118 فلسطينياً، حصيلة المصابين، بجروح وحالات اختناق، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

