مرتضى منصور يفتح النار على وزير الشباب

30 مارس 2018 - 11:17 م

شن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما شديدا على المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وذلك أثناء تفقده المبنى الجديد الذي يتم انشائه داخل النادي، والذى سيضم صالة جيم كبيرة، ومسجد، وصالة تحفيظ القرآن الكريم، والذى توقف العمل به.



وأوضح "منصور"، أن المساحة المخصصة للجيم تعد الاكبر في الشرق الأوسط، حيث سيكون مخصصا لأعضاء الجمعية العمومية من الرجال، بينما سيتم تخصيص الجيم الاخر للسيدات، مؤكدا بانه منذ قدومه اللجنة المالية تم توقف العمل بسبب تعنتها ومحاولتها التحكم في كافة الامور المالية داخل النادي .



وقال "منصور" إن قرار النيابة العامة بأن تكون اللجنة المالية خاضعة لمجلس الادارة ولا تفرض وصايتها على الزمالك مثلما يحدث حاليا، ومحاولتها بأن تكون هي المسيطرة على كل الاوضاع المالية داخل النادي .



ولفت رئيس الزمالك إلى أن وزير الشباب والرياضة، لشهور طويلة كان وسيطا لأنهاء أزمة الصحفيين ومنعهما من دخول النادي، وحاليا يتحدث عن العضويات المستثناة، وعن وجود مخالفات في العضويات، مع أنه قام بإرسال خطابا للمجلس من شهر تقريبا بصحة جميع العضويات بالنادي .

