  • الجمعة 30 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:41 م
بحث متقدم
الطالبة مريم "ضحية الاعتداء"

تطورات جديدة حول مقتل "مريم" في بريطانيا

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفتح النار على وزير الشباب

بوتين

مذبحة كبرى في روسيا لـ 54 دبلوماسيًا من 20 دولة

ابوتريكة وصلاح

بينهم «صلاح».. 3 شخصيات يتوسطون لعودة «أبو تريكة»

اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ

متى تتوقف إهانة المسئولين للشعب؟

بهاء أبوشقة

رسميًا.. «أبوشقة» رئيسًا لحزب الوفد

السيسي

هل يُشكل «السيسى» حزبًا على غرار «الوطنى المنحل»؟

البابا فرانسيس (أرشيفية)

هزة في «الفاتيكان» بعد نفي البابا فرانسيس «عقاب جهنم»

الشهيد محمد أبو عمرو

ثورة على مواقع التواصل بعد استشهاد رسام «أنا راجع»

وزير النقل هشام عرفات

رسميًا.. «النقل» تعلن موعد زيادة أسعار تذاكر المترو

"منصور" يطالب بإقالة "كوبر" لهذا السبب

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

سبب عدم مشاركة أحمد الشناوي مع المنتخب

#

كريم شحاتة: لهذه الأسباب خسرنا مباراة البرتغال

#

لهذا السبب اعتذر مرتضى منصور للشعب العراقي

#

برلماني وإعلامي وراء ترشح "البدوي" لـ"الرئاسية"

طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اتحاد الكرة بتقديم الشكر المدير الفني للمنتخب الوطني هيكتور كوبر، ويُقدم استقالته.
وأوضح «منصور» في تصريحات لقناة «العاصمة»، مبررا سبب دعوته لاستقالة «كوبر»: «لم نستفد أي شيء من مباراتين البرتغال واليونان، واتغلبنا ماتشين».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحذر السيسي من أهل الشر الحقيقيين

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الرقص.. فى مساحة الرأى السياسى!

د. حسام عقل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "منصور" يطالب بإقالة "كوبر" لهذا السبب
» «الأزهر»: نؤكد دعمنا الكامل لانتفاضة الفلسطينيين
» 15 شهيدًا و1500 جريح في «مسيرة العودة الكبرى»
» «القطان»: عدد كبير من الوزراء السعوديين تعلموا في مصر
» القنوات تتنافس للتعاقد مع «أبوتريكة»
» «حماس»: شعبنا شيع صفقة القرن إلى مثواها الأخير
» عبد الغني لـ«محمد صلاح»:«ما تنساش اللي وعدتني بيه»
» بالفيديو.. أهداف لن تمحى من ذاكرة الجماهير
» مدير المخابرات الأمريكية: تهديدات تجعلني لا أنام الليل
» «رانيا علواني» تُفجر الخلاف بين «الكاف» و«الأهلي»
» الجامعة العربية تدين قمع إسرائيل "الوحشي" للفلسطينيين

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى