تطورات جديدة حول مقتل "مريم" في بريطانيا

30 مارس 2018 - 11:26 م

قال الدكتور عماد أبوحسين، محامي أسرة مريم عبدالسلام، المعروفة إعلاميًا بـ«ضحية لندن»، إن جثة مريم لم تسلم حتى الآن إلى أهلها، ولكنها موجودة في الطب الشرعي ببريطانيا.



وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر الأسبوع» المذاع على قناة المحور، أن الطب الشرعي يقول إن الأبحاث تأخذ وقتا طويلا، وهناك دكتور من الطب الشرعي المصري يقوم بالكشف على مريم يوم الثلاثاء القادم، لعمل تقرير عن الحالة بالكامل.



وأضاف أن الحكومة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا وتقدم دعما لنا في بريطانيا لأخذ حق الطالبة المصرية مريم، مؤكدًا أنه يواجه صعوبة بالغة في الحصول على المستندات والتقارير التي توجد في المستشفى.



وأوضح أنه حصل على جزء منها فقط ولم يستطع الحصول على التقارير الطبية بالكامل، وأن مريم تحمل الجنسية المصرية والإيطالية، وأن الحكومة الإيطالية فتحت تحقيقا في هذه القضية.



وكشف محامي أسرة مريم أن الاعتداء على مريم تم على ثلاث مراحل ولم يتدخل أحد لإنقاذها من المواطنين سوى مواطن واحد فقط وهو ظاهر في الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل، أن الأماكن الثلاثة كان بها مواطنون، مؤكدًا أن الفتاة التي اعتدت على مريم لم تتحدث في التحقيق ولكن قالت «لا تعليق» على جميع الأسئلة الموجهة لها.

