خبير اقتصادي يكشف معلومة هامة عن معدل التضخم

أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن مصر تسير في إطار برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وأن الإصلاحات تتطلب تسوية الاختلالات المالية في جسم الاقتصاد، ومن أهم هذه الاختلالات عجز الموازنة، الذي كان مرتفعا للغاية منذ 3 سنوات.



وأوضح "الفقي"، خلال حوار ببرنامج «الجمعة في مصر» مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة «mbc مصر»، أن الخلل الثاني في ميزان المدفوعات وتحديدا في الميزان التجاري، والذي وصل إلى 54 مليار فرق بين الصادرات والواردات، وباتالي تم تخفيضه 20 مليار خلال السنة المالية الأخيرة، ليصل إلى 34 مليار جنيه.