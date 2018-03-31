» هذا هو موعد رفع أسعار البنزين في مصر

31 مارس 2018 - 12:31 ص

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن موعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر، مشيرا إلى أنه بداية من شهر يوليو نتيجة لارتفاع أسعار البترول بالخارج، والذى تعمل الدولة على استيراده.



وأوضح "بدرة " خلال حواره مع قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه من الممكن أن تتغير شرائح الكهرباء والمياه أيضا.











