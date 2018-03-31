» مترجم "القذافي" يفجر مفاجأة جديدة عن رشوة "ساركوزي"

كشف مترجم الرئيس الأسبق معمر القذافي، والسفير مفتاح عبد الله ميسوري، معلومات جديدة بشأن تمويل القذافي لحملة ساكوزي.



وأوضح ميسوري أن القذافي أجاب في اليوم التالي عن نفس السؤال، ولكن من صحفي برتغالي، ورد بأنه دفع 20 مليون يورو.

وأوضح ميسوري أن القذافي أجاب في اليوم التالي عن نفس السؤال، ولكن من صحفي برتغالي، ورد بأنه دفع 20 مليون يورو.

وكشف ميسوري أن القذافي وابنه سيف الإسلام صرّحا بالأمر، كما كشف أن الشخص الذي حمل الأموال بنفسه إلى ساكوزي هو زياد تقي الدين.

وكشف ميسوري أن القذافي وابنه سيف الإسلام صرّحا بالأمر، كما كشف أن الشخص الذي حمل الأموال بنفسه إلى ساكوزي هو زياد تقي الدين.