معلومات صادمة عن السيدة التي ماتت أثناء رقصها بالانتخابات

أحمد عادل شعبان
وأضاف: "الست كبيرة في السن .. وغير متعلمة .. وظروفها فعلياً زفت لا ليها أهل ولا زوج .. ظروف للأسف زفت دفعتتها تروح انتخابات هي أصلا متعرفش مين أطرافها ولا تعرف الصراع السياسي اللي بيدور .. ست غلبانة .. فقدت في محيطها اللي يرأف بوضعها الاجتماعي .. لاقت فرصة تجيب اكل لنفسها بفلوس .. ولا تعرف مشاكلنا السياسية ولا (....) ولا ثورة ولا مفاهيمكم السياسية فرفقاً بالسيدة وادعولها بالرحمة .. وادعوا لأنفسكم بحسن الخاتمة
وأشار "شحاتة" إلى أنه يرفض فعل السيدة ، مهاجمًا من اضطرها لفعل ذلك .. مضيفًا: "أرفض القسوة عليها بشدة لدرجة تكفيرها .. ووصفها بصفات مخلة .. وأن ننصب أنفسنا عليها حكام وان ندخلها الجنة او النار بمزاجنا" .. متابعًا: " الجهل والفقر قد يدفع ست عجوز لفعل امر تجهله ".
واستدرك : "المعلومات اللي كتبتها في البوست من جيرانها وأنا راجل صحفي والعهدة عليهم .. لو حصل لغبطة في فهم كلامي .. في البوست فعليا أنا بكتب في حسابي الشخصي وبغلط عادي زي ان إنسان في سرد معلومة بشكل مرتب .. ومش في دماغي والله البوست ينتشر كدا .. فيكون بوست منمق علشان يوصل للناس" .. مضيفًا: "اخيراً مسامح كل من طعن في بتعليق .. وياريت نجنب اَي خلاف ونناقش أي مشكلة أو حاجة بهدوء".
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