معلومات صادمة عن السيدة التي ماتت أثناء رقصها بالانتخابات

31 مارس 2018 - 05:21 ص

دافع نشطاء معارضون عن السيدة التي توفيت أثناء رقصها بآخر يوم في الانتخابات الرئاسية المصرية ، مؤكدين أنها كانت تمر بظروف مادية سيئة دفعتها للنزول.



قال صحفي يُدعى "محمد شحاتة" إنه تتبع اسم السيدة ليصل لقصتها الحقيقية التي كانت تفطر القلوب ، حيث علق في تدوينة على فيدو وفاتها ، قائلا : "السيدة اللي ماتت وهي زينب رضوان رشوان .. زوجها متوفي .. وليس لها أهل .. ولا أولاد .. وكانت عايشة في بيت إيجار قديم لوحدها في منطقة كليوباترا بالاسكندرية .. اضطرت تاخد فلوس اللي ببتوزع في الانتخابات علشان تجيب أكل ليها



وأول ما ماتت صاحب البيت أخد البيت".

