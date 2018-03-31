  • السبت 31 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:31 ص
بحث متقدم
بكري

بكري: لهذا الشبب فشلت "صفقة القرن"

سلطان

سلطان: موقع "المؤتمر الاقتصادي" اشترته شركة عصائر

خالد رفعت صالح

أكاديمي مؤيد للسيسي يفجر مفاجأة عن "المقاطعين"

السيدة المتوفاة

معلومات صادمة عن السيدة التي ماتت أثناء رقصها بالانتخابات

فخري الفقي:90% من أصحاب شركات الصرافة تجار عملة

خبير اقتصادي يكشف معلومة هامة عن معدل التضخم

الطالبة مريم "ضحية الاعتداء"

تطورات جديدة حول مقتل "مريم" في بريطانيا

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفتح النار على وزير الشباب

بوتين

مذبحة كبرى في روسيا لـ 54 دبلوماسيًا من 20 دولة

ابوتريكة وصلاح

بينهم «صلاح».. 3 شخصيات يتوسطون لعودة «أبو تريكة»

اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ

متى تتوقف إهانة المسئولين للشعب؟

أكاديمي مؤيد للسيسي يفجر مفاجأة عن "المقاطعين"

آخر الأخبار

خالد رفعت صالح
خالد رفعت صالح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

والدة الطالبة مريم: "عايزة أدفن بنتي عشان ترتاح"

#

شاهد.. مفاجأة جديدة في وفاة الطالبة مريم

#

فسخ عقد "العجان" من الزمالك بسبب "الصليبي"

#

مفاجأة.. «رونالدو» يرغب في الرحيل عن الريال بسبب «ميسي»

الانتخابات

السيسي

زيادة الاسعار

أكد الدكتور خالد رفعت - الأكاديمي المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي - أن أغلب مقاطعي الانتخابات الرئاسية الأخيرة ليسوا إخوان ، وإنما غاضبون من بعض السياسات .

وقال "رفعت" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "رسالة الى السيد الرئيس ==طبعا ألف مبروك يا ريس على إعادة انتخابك .. أنا انتخبتك مرتين .. انتخبتك المرة الأولى لأن مصر كانت محتاجة رجل عسكري مدعوم من الجيش ليحافظ على مؤسسات الدولة ويعيد الأمن والأمان وعلاقات مصر الخارجية المتوازنة ... وقد انجزت ذلك بنجاح كامل.. وانتخبتك المرة الثانية لتستكمل ما بدأته من مشاريع تهدف لتحسين حياة الشعب المصري الاقتصادية التى تدهورت كثيرا فى الفترة الاخيرة وعلى أمل أن تظهر نتائج مشاريعك الكبرى قريبا".

وأضاف: "لكن اسمحلى يا ريس أن اخاطبك بكل صراحة ... هناك قطاع كبير من الشعب غاضب ولا سيما من أغلب الشباب .. وسبب الغضب لا يخفى على سيادتك وهو الأحوال الاقتصادية المتدهورة والجمود السياسي الحالى ...يا ريس .. أرجوك اسمع للأصوات الأخرى ... ليس كل منتقد لبعض السياسات الاقتصادية او السياسية عميل أو إخوان ... وليس كل مطبلاتى وطني أوشريف ...الناس اللى قاطعت الانتخابات مش كلهم إخوان ولا عملاء .. ولكنهم غاضبون ... مثلهم مثل المليون ناخب اللى اضطر يصوت فأبطل صوته عامدا ... أغلب هولاء يعشقون الوطن مثلك تماما" حسب رأيه.

واستدرك : "يا ريس أرجوك لا تطبق زيادات الأسعار المقررة فى يوينو القادم (المترو والبنزين والكهرباء) .. الشعب لن يتحمل اى زيادات أخرى ... اعطى الشعب فرصة ليتلقط انفاسه .. ولو سنة واحدة فقط يتم فيها تثبيت الأسعار وعدم فرض اى ضرائب أو رسوم جديدة" حسب قناعاته.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحذر السيسي من أهل الشر الحقيقيين

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الرقص.. فى مساحة الرأى السياسى!

د. حسام عقل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اكتشاف علاج ثوري للاكتئاب والسمنة في آن واحد
» أشياء نستخدمها يوميًا دون دراية أنها أكثر اتساخا من مقعد "الحمام"
» تقرير: عصر "فيس بوك" و "جوجل" قارب على الانتهاء
» شاهد .. سيدة تعزف أثناء إجراء عملية خطيرة في مخها
» مترجم "القذافي" يفجر مفاجأة جديدة عن رشوة "ساركوزي"
» إبراهيموفيتش: ولدت هرمًا وسأموت يافعًا
» هذا هو موعد رفع أسعار البنزين في مصر
» "منصور" يطالب بإقالة "كوبر" لهذا السبب
» «الأزهر»: نؤكد دعمنا الكامل لانتفاضة الفلسطينيين
» 15 شهيدًا و1500 جريح في «مسيرة العودة الكبرى»
» «القطان»: عدد كبير من الوزراء السعوديين تعلموا في مصر

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى