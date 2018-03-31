أكاديمي مؤيد للسيسي يفجر مفاجأة عن "المقاطعين"

أكد الدكتور خالد رفعت - الأكاديمي المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي - أن أغلب مقاطعي الانتخابات الرئاسية الأخيرة ليسوا إخوان ، وإنما غاضبون من بعض السياسات .



وقال "رفعت" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "رسالة الى السيد الرئيس ==طبعا ألف مبروك يا ريس على إعادة انتخابك .. أنا انتخبتك مرتين .. انتخبتك المرة الأولى لأن مصر كانت محتاجة رجل عسكري مدعوم من الجيش ليحافظ على مؤسسات الدولة ويعيد الأمن والأمان وعلاقات مصر الخارجية المتوازنة ... وقد انجزت ذلك بنجاح كامل.. وانتخبتك المرة الثانية لتستكمل ما بدأته من مشاريع تهدف لتحسين حياة الشعب المصري الاقتصادية التى تدهورت كثيرا فى الفترة الاخيرة وعلى أمل أن تظهر نتائج مشاريعك الكبرى قريبا".



وأضاف: "لكن اسمحلى يا ريس أن اخاطبك بكل صراحة ... هناك قطاع كبير من الشعب غاضب ولا سيما من أغلب الشباب .. وسبب الغضب لا يخفى على سيادتك وهو الأحوال الاقتصادية المتدهورة والجمود السياسي الحالى ...يا ريس .. أرجوك اسمع للأصوات الأخرى ... ليس كل منتقد لبعض السياسات الاقتصادية او السياسية عميل أو إخوان ... وليس كل مطبلاتى وطني أوشريف ...الناس اللى قاطعت الانتخابات مش كلهم إخوان ولا عملاء .. ولكنهم غاضبون ... مثلهم مثل المليون ناخب اللى اضطر يصوت فأبطل صوته عامدا ... أغلب هولاء يعشقون الوطن مثلك تماما" حسب رأيه.

واستدرك : "يا ريس أرجوك لا تطبق زيادات الأسعار المقررة فى يوينو القادم (المترو والبنزين والكهرباء) .. الشعب لن يتحمل اى زيادات أخرى ... اعطى الشعب فرصة ليتلقط انفاسه .. ولو سنة واحدة فقط يتم فيها تثبيت الأسعار وعدم فرض اى ضرائب أو رسوم جديدة" حسب قناعاته.