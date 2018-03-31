» شاهد .. سيدة تعزف أثناء إجراء عملية خطيرة في مخها

31 مارس 2018 - 07:45 ص

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطعًا فيديو لسيدة أمريكية تقوم بعزف آلة "الفلوت" أثناء إجراء الأطباء عملية خطيرة بمخها .



وقالت "ديلي ميل"، إن سيدة في مستشفى بمدينة هيوستن بولاية تكساس، طُلب منها العزف على آلة "الفلوت"، في محاولة للمساعدة على الحد من ارتعاش يديها الذي تعاني منه بسبب حالة وراثية.

وأجرى أطباء مشفى ميموريال هيرمان، عملية تحفيز عميق لدماغ عازفة "الفلوت" المحترفة، آن هنري، من خلال زراعة أقطاب كهربائية.

يذكر أن هذا النوع من العمليات، يتم إجراؤه للمصابين بمرض "باركنسون"، وعادة ما يتم إجراء عملية التحفيز العميق للدماغ لعلاج المصابين بمرض باركنسون، الذي يعرف أيضا باسم "الشلل الارتعاشي"، وهو اضطراب تنكسي في الجهاز العصبي المركزي، ويؤثر بشكل رئيسي على الجهاز الحركي للإنسان.