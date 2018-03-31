» اكتشاف علاج ثوري للاكتئاب والسمنة في آن واحد

31 مارس 2018 - 08:11 ص

اكتشف أطباء علاجًا جديدًا من المتوقع أن يُحدث ثورة في عالم الطب ، وذلك بعدما ربطوا بين زرع أقطاب كهربائية لتحفيز المخ ، و علاج الاكتئاب فضلًا عن اختفاء السمنة .



وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإن مريضة تُدعى "آنا" كانت تزن 183 كليوغراما وتعاني من الاكتئاب، فقرر الأطباء علاجها بزرع أقطاب كهربائية في الدماغ للتخلص من الاكتئاب.



وكانت "آنا" أجرت عملية تحويل مسار للمعدة لكنه لم يفد في حالتها، وبعد العملية بدأت تفقد 2.8 كيلو غراما شهريا أي أكثر بنسبة 50% من نتيحة عملية تحول مسار المعدة.



ونقلت "بي بي سي" عن طبيب الأعصاب، توماس مونتي، الذي تولى حالتها، أن الهدف كان علاج الاكتئاب، إلّا أن الاكتئاب والوزن الزائد كانا مرتبطين معا في حالة "آنا".



وتقوم العملية على تحفيز الدماغ عبر حفر ثقب صغير في جمجمة المريض، وإدخال أقطاب كهربائية إلى الدماغ.



وتتابع "بي بي سي" أنه في حالة "آنا" كانت المنطقة المستهدفة من الدماغ هي "النواة المتكئة"، المسؤولة عن الشعور بالمتعة.

