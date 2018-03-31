بكري: لهذا الشبب فشلت "صفقة القرن"

31 مارس 2018 - 08:27 ص

حيا الكاتب الصحفي مصطفى بكري خروج الشعب الفلسطيني في "يوم الأرض" ، مؤكدًا أن هذا الخروج أفشل ما يسمى "صفقة القرن" .



وقال "بكري" في سلسلة تغريدات : "في يوم الارض ، يخرج الفلسطينيون ، يواجهون رصاص العدو دفاعا عن الأرض والعرض ، يسقط الشهداء أكثر من ثمانية حتي الآن واكثر من ألف جريح ، إنهم دفنوا بتضحيات اليوم صفقة القرن ، إنها رساله للعالم كله ، شعب الجبارين لن يفرط في أرضه وتاريخه ومقدساته ، إنها رسالة تقول القدس لنا ، ويوم العوده قادم بلا جدال ، إنه يوم التمسك بالشرعية في مواجهة الخونة والمتآمرين ، أين العالم ؟ ، أين منظمات حقوق الإنسان التي خرس صوتها؟ ".



وأضاف: "أين الجامعة العربية ، أين العالم؟ ، إن الشعب الفلسطيني لا يعرف اليأس أو الاستسلام ، ولن يتنازل عن حبة تراب واحدة من أرضه المقدسه ، شاء من شاء وأبى من أبى".. مضيفًا: "الفلسطينيون أسقطوا صفقة القرن".