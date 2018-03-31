عبدالله السعيد قد يتمم انتقاله للزمالك بعد كأس العالم

أحمد عادل شعبان
أعاد سيد مرعي - وكيل اللاعبين الذي أتم صفقة عبدالله السعيد للزمالك - الحديث عن الامر مرة أخرى ، مؤكدًا أن الأخير قد يفعل عقده مع القلعة البيضاء عقب كأس العالم.
وقال "مرعي" في تصريحات تلفزيونية : "انتقال عبدالله السعيد للزمالك مازال واردًا .. وفي أي وقت لأن الزمالك وفر للاعب كل سبل الراحة بينما الأهلي لم يحسن التعامل معه".
وتابع: "الأهلي منعه من التواصل معي بعد أن وقع لهم .. لكني سأحاول التواصل معه الفترة المقبلة " .. مضيفًا: "السعيد لن يلعب في الأهلي عقب كأس العالم" .. مستدركًا: "فكرة انتقاله للزمالك مازالت واردة".
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