هذا ما قاله سلامة عن مانشيت "المصرى اليوم"

31 مارس 2018 - 09:37 ص

انتقد عبد الناصر سلامة، الكاتب الصحفى، هجوم القنوات الفضائية على مانشيت جريدة المصرى اليوم الذى صدر الخميس فى طابعته الاولى اولذى تضمن عنوان "الدولة تحشد المواطنين فى آخر أيام الانتخابات"، الأمر الذى أدى إلى أن الصحيفة قامت بتغير العنوان فى طبعتها الثانية، , مؤكدا أن العنوان كان نقلا صادقا لما حدث فى الشارع المصرى فضلا عن أن المجتمع انحاز للمانشيت الاول.

وأضاف سلامة خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان" المانشيت" أن فى هذه الفترة تحتاج الصحف الورقية إلى نهضة وذلك من خلال سعيها بالدرجة الاولى إلى المهنية، أو تطوير نفسها فى ضوء المعطيات المتاحة، فهذه القضية تحتاج إلى وقفة يجب أن تقودها الهيئات والمجالس الإعلامية والصحفية.

ومضى الكاتب الصحفى قائلا :" دور نقابة الصحفيين لا يقل أهمية لأن محورها حرية الصحافة، ذلك أن التكميم لم يعد مجدياً في ضوء ذلك التقدم التقنى الذي جعل القارئ أو المشاهد يتابع الأحداث على الهواء أولاً بأول من خلال هواتف المواطنين , كما أن الهيئة العامة للاستعلامات التي مازالت تعمل بعقلية ستينيات القرن الماضى عليها تغير اسلوب التفكير ".