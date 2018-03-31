إصابة 25 عاملا فى حادث مروع بـ"الإسماعيلية"

31 مارس 2018 - 09:46 ص

شهد طريق 36 الحربى الإسماعيلية الزقازيق، حادثا مروعا بين سيارتين أصيب خلالها 25 عاملاً بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج.

وردت معلومات للواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل، تقلان عددًا من العمال الزراعيين على طريق 36 الحربى دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن إصابة 25 عاملاً من العمال الزراعيين، بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات وكسور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.