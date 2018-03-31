  • السبت 31 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:43 ص
بحث متقدم
هيكتور كوبر

مرتضى منصور يفتح النار على "كوبر"

الجمل

معلومات خطيرة عن محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الأعلامية لمياء فهمي

تفاصيل ليلة مرعبة عاشتها إعلامية شهيرة

البرادعي

تعليق محبط لـ"البرادعى" على أحداث غزة

الإعلامي عماد الدين أديب

أديب يفاجئ مشاهديه بطلب جريء عن "الدستور"

سعد الدين إبراهيم

منع سعد الدين إبراهيم من مغادرة البلاد

صلاح

مفاجأة عن تكفل محمد صلاح بزواج أهل قريته

الصياد

السيسى سيكون له دور فى اختيار رئيس مصر 2022

اشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي

إضراب شامل فى الأراضى الفلسطينية

عبد الناصر سلامة: «خلع الحجاب» بضوء أخضر من السيسى

هذا ما قاله سلامة عن مانشيت "المصرى اليوم"

إصابة 25 عاملا فى حادث مروع بـ"الإسماعيلية"

قضايا وحوادث

اصابة 3 في تصادم سيارة ملاكي مع نصف نقل بطريق طنطا- المحلة
اصابة 3 في تصادم سيارة ملاكي مع نصف نقل بطريق طنطا- المحلة

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

صحفي: الأصوات الباطلة تتفوق على السيسي وموسى

#

زحام مرورى بمطلع كوبري أكتوبر

#

اصطدام قطارين يسفر عن مصرع 16 شخصا

#

شاهد.. شاحنة تصدم صفًا من السيارات بسبب الشبورة

حادث مروري

حادث تصادم

حادث تصادم سيارتين

شهد طريق 36 الحربى الإسماعيلية الزقازيق، حادثا مروعا بين سيارتين أصيب خلالها 25 عاملاً بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج.

وردت معلومات للواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل، تقلان عددًا من العمال الزراعيين على طريق 36 الحربى دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن إصابة 25 عاملاً من العمال الزراعيين، بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات وكسور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج اللازم.

 تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحذر السيسي من أهل الشر الحقيقيين

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الرقص.. فى مساحة الرأى السياسى!

د. حسام عقل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مكاسب "صلاح" أمام كريستال بالاس اليوم
» أغرب شرط للحصول على التأشيرة الأمريكية
» سر الرقص أمام اللجان فى الانتخابات
» داعية: محمد صلاح أيقونة سلام
» بالفيديو.. رسائل حب علي قبر العندليب
» هذا موعد سفر «الفراعنة» للكويت
» والدة شهيد: "مينفعش حد يرقص وولادنا ماتوا"
» تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري
» "شجعوا ودعوا مجلس الإدارة يتخذ ما يراه فى صالح النادى"
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 24 درجة
» تحذير.. الفيس بوك قد يحول طفلك لمجرم

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى