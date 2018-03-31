إضراب شامل فى الأراضى الفلسطينية

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قطاع غزة

شهداء

إضراب

عام

يوم الارض

أعلنت جميع مدن الضفة الغربية المحتلة، الإضراب العام والحداد، احتجاجا علي المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، إثر اعتدائه علي تظاهرة سلمية في قطاع غزة، استشهد علي أثرها 16فلسطينيًا، وأصيب أكثر من ألف آخرين.

وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير :"لقد استجابت الفصائل والقوى الفلسطينية لقرار الرئيس إعلان الحداد العام على أرواح ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة".

وأضاف:"القوى الوطنيه والاسلاميه تعلن الإضراب الشامل في كل محافظات الوطن حدادا على أرواح الشهداء واستنكارا لمجزرة الاحتلال وإرهابه وسقوط العدد الكبير من الشهداء والجرحى في جريمه مبيته تستهدف أبناء شعبنا".

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، فعاليات احتجاجية قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، إحياءً للذكرى 42 لـ”يوم الأرض”، تسبب بسقوط 16 شهيدا  ونحو 1416 مصابا في غزة، إضافة إلى 118 مصابا بمواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السبت، يوم حداد وطني في الأراضي الفلسطينية على أرواح الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة.

كما قررت الحكومة الفلسطينية تعطيل العمل السبت في كافة المؤسسات الرسمية وفي الجامعات والمدارس، احتجاجا على المجزرة التي ارتكبت بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأعلنت فصائل العمل الوطني في طولكرم في بيان الجمعة اضرابا شاملا في مختلف المؤسسات والمدارس والجامعات بالمحافظة.

وهو أمر أعلنته أيضا لجنة التنسيق الفصائلي في كل من محافظات نابلس، والخليل، وجنين، وأريحا، وطولكرم.

و”يوم الأرض” هو تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس 1976، استشهد فيها ستة فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضٍ فلسطينية


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