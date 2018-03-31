  • السبت 31 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:42 ص
بحث متقدم
هيكتور كوبر

مرتضى منصور يفتح النار على "كوبر"

الجمل

معلومات خطيرة عن محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الأعلامية لمياء فهمي

تفاصيل ليلة مرعبة عاشتها إعلامية شهيرة

البرادعي

تعليق محبط لـ"البرادعى" على أحداث غزة

الإعلامي عماد الدين أديب

أديب يفاجئ مشاهديه بطلب جريء عن "الدستور"

سعد الدين إبراهيم

منع سعد الدين إبراهيم من مغادرة البلاد

صلاح

مفاجأة عن تكفل محمد صلاح بزواج أهل قريته

الصياد

السيسى سيكون له دور فى اختيار رئيس مصر 2022

اشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي

إضراب شامل فى الأراضى الفلسطينية

عبد الناصر سلامة: «خلع الحجاب» بضوء أخضر من السيسى

هذا ما قاله سلامة عن مانشيت "المصرى اليوم"

طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 24 درجة

آخر الأخبار

الطقس
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تحسن في طقس اليوم والعظمى تسجل 23 درجة

#

طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 30 درجة

#

طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 26 درجة

#

طقس اليوم محمل بالأتربة والعظمى تسجل 24 درجة

الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس اليوم السبت 31 مارس، وبيان بحالة الطقس علي كافة الأنحاء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم السبت تحسنا في الأحوال الجوية، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا.

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يتوقع الخبراء أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن يكون مضطربا، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى  العظمى

القاهرة 15  24

وسط الدلتا 14 23

الإسكندرية 15 22

بلطيم 14  22

مطروح 12  20

السلوم 09  23

سيوة 11   25

بورسعيد 14  21

دمياط 14    21

العريش 12   22

رفح 12   23

الإسماعيلية 10   24

السويس 14   24

رأس سدر 13   24

نخل 06    22

نويبع 16  27

طابا 11   23

كاترين 07   22

الطور 17   26

شرم الشيخ 18  28

الغردقة 16 28

مرسى علم 19 26

الفيوم 12 23

بنى سويف 14 25

المنيا 13 25

أسيوط 12 26

سوهاج 14 26

قنا 15 28

الأقصر 15 30

أسوان 17 28

أبو سمبل 15 32

الوادي الجديد 14 29

شلاتين 19 30

أبو رماد 20 28

رأس حدربة 21 29

حلايب 21 27


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحذر السيسي من أهل الشر الحقيقيين

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الرقص.. فى مساحة الرأى السياسى!

د. حسام عقل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مكاسب "صلاح" أمام كريستال بالاس اليوم
» أغرب شرط للحصول على التأشيرة الأمريكية
» سر الرقص أمام اللجان فى الانتخابات
» داعية: محمد صلاح أيقونة سلام
» بالفيديو.. رسائل حب علي قبر العندليب
» هذا موعد سفر «الفراعنة» للكويت
» والدة شهيد: "مينفعش حد يرقص وولادنا ماتوا"
» تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري
» "شجعوا ودعوا مجلس الإدارة يتخذ ما يراه فى صالح النادى"
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 24 درجة
» تحذير.. الفيس بوك قد يحول طفلك لمجرم

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى