سقوط طائرة إسرائيلية جنوب لبنان

31 مارس 2018 - 09:59 ص

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، سقوط طائرة تجسس إسرائيلية، من دون طيار، جنوب لبنان، صباح اليوم السبت.

وأكدت الوكالة أن “طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار سقطت صباح اليوم بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان”.

وبثت وسائل إعلام لبنانية صورا للطائرة الاسرائيلية، ويظهر عليها كتابات بالعبرية.

من جهته أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط طائرة من دون طيار في منطقة مفتوحة جنوب لبنان بسبب عطل تقني.

وعادة ما يشكو لبنان لمجلس الأمن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لأجوائه.

وتعتبر السلطات اللبنانية أن هذه الخروقات هي بهدف التحسس والحصول على احداثيات جوية.

وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت في بيان الجمعة عن خرق طائرتين إسرائيليتين للأجواء اللبنانية لبعض الوقت.