السيسى سيكون له دور فى اختيار رئيس مصر 2022

31 مارس 2018 - 10:02 ص

أكد إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار فى التليفزيون المصرى سابقًا، أنه يجب التفكير بشكل عملى فى البحث عن الرئيس القادم لمصر عام 2022، والذى سيتسلم الأمانة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد انتهاء ولايته الثانية وفقًا لما نص عليه الدستور.

وأضاف الصياد خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان "رئيس مصر 2022"، أن الرئيس السيسى سيكون له رأى ودور فى اختيار المرشح الرئاسى القادم الذى سيتسلم منه و يكمل المسيرة، حيث أن هناك دور مهم لمجلس النواب لرصد أداء من نتوسم فيهم المقدرة على تسلم الأمانة بعد أربع سنوات من الكوادر المؤهلة لهذه المهمة.

وتابع رئيس قطاع الأخبار سابقًا، وقال: "من الضرورى أن تنشط الأحزاب السياسية وتثبت وجودها غير الملموس طوال السنوات الماضية، ويلعب المجتمع المدنى دوراً مهماً فى المشاركة فى عملية البحث عن رئيس مصر القادم لما لمؤسساته من خبرات متنوعة فى كل مجالات التنمية خاصة مجال الممارسة الديمقراطية".