مفاجأة عن تكفل محمد صلاح بزواج أهل قريته

31 مارس 2018 - 10:03 ص

كشف عمدة نجريج، ماهر شتية، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، حقيقة ما تردد من أنباء حول تكفل "صلاح" بزواج 70 عريسا وعروسة من أهل قريته بتكلفة 4 ملايين ونصف.

وأكد العمدة فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "النهار"، أن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة.

وأوضح "شتية"، أن جمعية رسالة هى من تساهم في حل بعض المشاكل داخل القرية من خلال أجهزة السمع أو تجهيزات العرائس وليس اللاعب محمد صلاح.



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