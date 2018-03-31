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"شجعوا ودعوا مجلس الإدارة يتخذ ما يراه فى صالح النادى"

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وجه المنتج محمد العدل رسالة إلى جماهير الأهلي، حثهم فيها على التشجيع فقط دون التدخل في قرارات مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "ما الفارق بين منظومة الأهلي وباقي الأندية، أن كل من فيها يعرف دوره ولا يلعب دور الآخرين".

وتابع "العدل"، "اللاعبون دور وللجهاز الفنى دور، والإدارة دور والجمهور دور، فلا تجعلونا كباقى الأندية دورى كجمهور أشجع وكفى".

واختتم تدوينته بقولة: "دعوا مجلس الإدارة يتخذ ما يراه فى صالح النادى" .

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