انقطاع المياه 12 ساعة عن 9 مناطق بالقاهرة

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شركة مياه الشرب

شارع الثورة

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، قطع المياه عن 9 مناطق، لمدة 12 ساعة تبدأ في العاشرة من صباح اليوم السبت وتنتهى في العاشرة مساء.

وتشمل المناطق:

"المدينة العمالية بألماظة، مطار ألماظة، شركة النيل للإنشاء والرصف بشارع الثورة، شركة فايزر بشارع الثورة، المساكن القديمة والجديدة بشارع مهيب قاسم بالماظة، ورشة المترو، النادي الرياضي بالماظة، شارع عمر بن الخطاب، ومستشفى الطيران".

وأوضحت الشركة، أن انقطاع المياه بسبب أعمال توصيل خطى السحب والطرد الجديدين برافع الماظة الجديد، مناشدة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأشارت الشركة، إلى أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


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